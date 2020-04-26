رئاسة المسجد النبوي تدرس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز

الرياض ـ مباشر: قام الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بالوقوف الميداني مع رئيس الفريق الطبي بالمسجد النبوي لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية.

وأوضح الأيوبي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أنه لا بد من مراعاة تباعد الصفوف والمسافة بين المصلين والتحرك فرادى وليس مجموعات.

وأشار إلى أنه يجب تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية، مع تحديد نطاق الأعداد بحيث لا تمثل خطراً على سلامتهم.

وأكد الأيوبي أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة من اليوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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