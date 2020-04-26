المبيعات تصعد بأرباح ثوب الأصيل 8% في الربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل خلال الربع الأول من العام 2020 نمو صافي الأرباح بنسبة 8% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 17.51 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال للربع الأول من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو المبيعات بمعدل 16.09%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء مع التطور في مبيعات المتجر الالكتروني.

وأظهرت القوائم المالية إرتفاع مبيعات الشركة إلى 117.5 مليون ريال، مقابل 101.18 مليون ريال بالربع نفسه من عام 2019.

وعلى أساس ربعي أظهرت نتائج الشركة ارتفاع صافي الربح بنسبة 64.88% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت نحو 10.62 مليون ريال.

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