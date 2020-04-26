أخبار عاجلة

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
الجيش العراقي يحذر من خلايا داعش النائمة -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

المبيعات تصعد بأرباح ثوب الأصيل 8% في الربع الأول

Print
المبيعات تصعد بأرباح ثوب الأصيل 8% في الربع الأول المبيعات تصعد بأرباح ثوب الأصيل 8% في الربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل خلال الربع الأول من العام 2020 نمو صافي الأرباح بنسبة 8% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 17.51 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال للربع الأول من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو المبيعات بمعدل 16.09%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء مع التطور في مبيعات المتجر الالكتروني.

وأظهرت القوائم المالية إرتفاع مبيعات الشركة إلى 117.5 مليون ريال، مقابل 101.18 مليون ريال بالربع نفسه من عام 2019.

وعلى أساس ربعي أظهرت نتائج الشركة ارتفاع صافي الربح بنسبة 64.88% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت نحو 10.62 مليون ريال.

ترشيحات:

المبيعات تقفز بأرباح ثوب الأصيل إلى 80 مليون ريال في 2019

أرباح "ثوب الأصيل" تقفز بالربع الثالث

"تداول": ثوب الأصيل بالسوق الرئيسية.. الأحد المقبل

بأمر خادم الحرمين الشريفين.. رفع حظر التجول جزئياً بالسعودية في رمضان

"النقد" توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية