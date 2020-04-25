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"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

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الرياض - مباشر: ردت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم السبت، على أبرز الاستفسارات الخاصة بتجميد الحسابات البنكي للعملاء.

وغردت المؤسسة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن حالات التجميد المحددة تتعلق بـ(انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وانتهاء صلاحية السجل التجاري الذي تعذّر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوض بالتوقيع.

وأفادت المؤسسة حول شروط تعليق التجميد، بأنها تتطلب انتهاء الهوية أثناء هذه الفترة أو قبلها، أو تحول حالة الحساب إلى راكد خلال هذه الفترة.

وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي، المستفيدين من هذه المبادرة، بأنهم المواطنون والأشخاص الاعتباريون.

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