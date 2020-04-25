زيت الكاميليا

أشتهر زيت الكاميليا منذ آلاف السنين في اليابان، فيما كان يستخدم في الطهي، إلى أن ثبت فعاليته في العناية بالبشرة هو مرطب فعال.

تحتوي زيت زهرة الكاميليا على الأوميجا 9 والفيتامين e وكولاجين النبات والبروتين ومضادات الأكسدة وحمض الزيتيك والبوليفينولات ، التي تتفلفل داخل المسام ويغذي البشرة.

فوائد زيت الكاميليا للبشرة