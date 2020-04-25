أخبار عاجلة

قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
الجيش العراقي يحذر من خلايا داعش النائمة -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
لازم اقعد يعني! سلوى خطاب مرعوبة من أول المقلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

فوائد زيت الكاميليا للبشرة

Print
فوائد زيت الكاميليا للبشرة فوائد زيت الكاميليا للبشرة

زيت الكاميليا

أشتهر زيت الكاميليا منذ آلاف السنين في اليابان، فيما كان يستخدم في الطهي، إلى أن ثبت فعاليته في العناية بالبشرة هو مرطب فعال.

تحتوي زيت زهرة الكاميليا على الأوميجا 9 والفيتامين e وكولاجين النبات والبروتين ومضادات الأكسدة وحمض الزيتيك والبوليفينولات ، التي تتفلفل داخل المسام ويغذي البشرة.

فوائد زيت الكاميليا للبشرة

  • يعمل على تهدئة البشرة المجهدة
  • يمنح البشرة مظهراً مشدوداً ونضراً
  • لا يتسبب في ظهور الشوائب بالبشرة.
  • تعمل على تليين الجلد المتصلب
  • تساعد البشرة بالاحتفاظ بالرطوبة داخل أنسجة البشرة لفترة طويلة

 

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه

أضرار الإفراط في تناول القرفة

أضرار الإفراط في تناول القرفة

فوائد الكركم كمضاد للالتهابات

فوائد الكركم كمضاد للالتهابات

أعراض نقص فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د

شبكة عيون الإخبارية