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هيئة النقل السعودية تبدأ تطبيق مواعيد رمضان لعبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان

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هيئة النقل السعودية تبدأ تطبيق مواعيد رمضان لعبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان هيئة النقل السعودية تبدأ تطبيق مواعيد رمضان لعبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان

الرياض - مباشر: بدأت الهيئة العامة للنقل ، ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس الجمعة، تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها خصصت أربع رحلات يوميا، حيث تغادر الرحليتن الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جيزان فرسان ـ فرسان جازان" في نفس الموعد.

وأضافت الهيئة أنه ستنطلق الرحلتين الأخيرتين بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان، ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعيا لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلائم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم، داعية المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.

 

 

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مباشر (اقتصاد)

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