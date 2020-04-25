السعودية تودع ملياري ريال بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

الرياض – مباشر: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2.09 مليار ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.43 مليار ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 195.6 مليون ريال، و104,2 مليون لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

وأشار المبارك إلى إيداع 351.2 مليون ريال بدل غلاء المعيشة، في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح المبارك أنه قد تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنًا بدل غلاء المعيشة.

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