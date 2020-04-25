السعودية تتيح لصاحب العمل إصدار التأشيرات عبر منصة "أبشر"

القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، عن إطلاق المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تطبيقا على الهواتف الذكية يتيح لصاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة "أبشر" أو "مقيم" باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم سعد الدين، إن ذلك القرار من جانب المملكة جاء لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم السبت.

وأشار سعد إلى تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".

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