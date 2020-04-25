أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: لا صوت يعلو فوق اضطرابات أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت أدنى الصفر قبل أن يتعافى الخام مرة أخرى.

وبالإضافة إلى إجراءات التحفيز المستمرة، كان لنتائج أعمال الشركات نصيباً من اهتمام المستثمرين.

الصين تخفض معدل الفائدة على القروض للمرة الثانية في 2020

قررت الصين خفض معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض في خطوة تتوافق مع التوقعات، من أجل خفض تكاليف الاقتراض على الشركات ودعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

اليابان تعزز حزمة التحفيز لـ1.1 تريليون دولار

عززت اليابان حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة لمستوى قياسي يبلغ 1.1 تريليون دولار؛ لتوسيع مدفوعات النقد لمواطنيها مع تهديدات بركود اقتصادي أكثر عمقاً بفعل فيروس كورونا.

العريان يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 14% في 2020

توقع الاقتصادي محمد العريان انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 14 بالمائة خلال العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

جولدمان ساكس يتوقع تراجع إنفاق الشركات الأمريكية بوتيرة قياسية بـ2020

توقع محللون في بنك "جولدمان ساكس" تراجع إنفاق الشركات الأمريكية الكبرى بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الجاري.

محدث..عقد نايمكس تسليم مايو ينهار 300% ليسجل سالب 37 دولاراً

تهاوى سعر عقد نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 300 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليتحول للنطاق السالب مع القلق حيال تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام.

إيرادات "أي.بي.إم" تتراجع بأكثر من التوقعات

تراجعت إيرادات شركة "أي.بي.إم" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من 2020 بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

ترامب يعتزم تعليق الهجرة للولايات المتحدة بشكل مؤقت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد توقيع أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

أكبر شركة لتخزين النفط في العالم: كافة المساحات تم بيعها

قالت أكبر شركة مستقلة لتخزين النفط في العالم إن المساحة المتاحة للمنتجين لتخزين النفط الخام والوقود المكرر قد نفدت، نتيجة للتخمة التي تتوسع بشكل سريع على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

تباطؤ حاد لنمو إيرادات هواوي خلال الربع الأول

شهدت إيرادات شركة "هواوي" تباطؤاً بشكل حاد في النمو خلال الربع الأول من هذا العام، وسط ضغوط إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.

وسط انهيار الأسعار.. ترامب يقترح ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

قترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد بعد انهيار عاصف لأسعار الخام.

ترامب: لن نسمح بانهيار صناعة النفط الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة وسط الهبوط التاريخي للأسعار.

روسيا: المضاربات وراء انهيار عقد النفط الأمريكي

قال الكرملين إن هبوط سعر أحد عقود النفط الأمريكي دون الصفر يعتبر مجرد قضية تداولات ومضاربات وليست نهاية العالم.

"بنك أوف أمريكا" يتوقع قفزة أسعار الذهب إلى 3000 دولار

توقع محللو "بنك أوف أمريكا" ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 3000 دولار للأوقية مع استمرار تداعيات أزمة كورونا.

إيرادات "سناب شات" تتجاوز التوقعات مع إضافة 39 مليون مستخدم

ارتفعت إيرادات "سناب شات" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد المستخدمين بنحو 20 بالمائة.

نتفليكس تضيف 15.7 مليون مشترك بوتيرة قياسية خلال الربع الأول

أضافت شركة "نتفليكس" عدد قياسي من المشتركين خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تجاوزت الإيرادات تقديرات المحللين.

"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع هبوط الأسهم الأمريكية لمستويات متدنية جديدة

توقع "بنك أوف أمريكا" هبوط الأسهم الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة، حال استمرار التقلبات الأخيرة.

تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي للاجتماع الثامن على التوالي، في مسعى لدعم الاقتصاد وسط تفشي فيروس كورونا.

"دلتا إيرلاينز" تسجل أول خسارة فصلية منذ عام 2014

أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" تسجيل أول خسارة فصلية في أكثر من 5 سنوات، مع تراجع الإيرادات بنحو 18 بالمائة.

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 15 مليون برميل

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

ترامب: سندمر أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر الزوارق الحربية الإيرانية التي تضايق السفن الأمريكية في عرض البحر.

إنتاج النفط الأمريكي يتراجع 100 ألف برميل في أسبوع

انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليواصل المنتجون تقليص الإمدادات مع الهبوط الحاد للأسعار.

منوشين يتوقع إعادة فتح معظم الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية أغسطس

قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع إعادة فتح معظم اقتصاد الولايات المتحدة بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل.

البنك الدولي يتوقع تراجعاً تاريخياً للتحويلات المالية العالمية

توقع البنك الدولي تراجع تدفقات التحويلات التقدية العالمية بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الحالي، وسط الأزمة الاقتصادية الجارية بفعل فيروس "كوفيد-19".

النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يتهاوى لمستوى قياسي متدنٍ

تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، مع هبوط تاريخي في القطاع الخدمي وتدهور القطاع الصناعي.

محلل: أسعار النفط قد تتحول للنطاق السالب مجدداً

يرى محلل أمريكي أن تعافي أسعار النفط بمثابة حدث مؤقت ومن المحتمل أن تتحول للنطاق السالب مرة أخرى.

4.5 مليون أمريكي يطلبون إعانة بطالة في أسبوع

تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وإن كان تجاوز تقديرات المحللين وسط استمرار البلاد في تسجيل عدد غير مسبوق من الطلبات.

ميركل: علينا التعايش مع كورونا لفترة طويلة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نهاية وباء كورونا لم تأت بعد، مشيرةً إلى أنه لا بد من التعايش مع الفيروس لفترة طويلة.

أرباح "كريدي سويس" تقفز 75% في الربع الأول

قفزت أرباح بنك "كريدي سويس" بنحو 75 بالمائة خلال الربع الأول الماضي، مع أداء قوي لأعماله الدولية.

اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش بأكبر وتيرة فصلية منذ أزمة 2008

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مع تلقي الدولة التي تعتمد على التجارة ضربة قوية من الوباء العالمي.

انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي لأدنى مستوى في تاريخه

انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، مع هبوط تاريخي للقطاع الخدمي.

البنك الدولي يخفض تقديراته لأسعار النفط والمعادن في 2020

خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط والمعادن خلال العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

روسيا تخفض معدل الفائدة مع تداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط

خفض البنك المركزي في روسيا معدل الفائدة الرئيسي بنحو 50 نقطة أساس (0.50 بالمائة)، وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط.

الشركات الأمريكية تغلق 60 منصة للتنقيب عن النفط

انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

محدث.. ترامب يوقع رسمياً حزمة تحفيز بـ484 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، في مسعى لتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات.