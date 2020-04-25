السعودية تسجل 1197 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16299 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 166حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 2215 حالة.

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