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"إتمام" تعتمد 30 مخططاً سكنياً بالسعودية خلال الربع الأول لـ2020

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"إتمام" تعتمد 30 مخططاً سكنياً بالسعودية خلال الربع الأول لـ2020 "إتمام" تعتمد 30 مخططاً سكنياً بالسعودية خلال الربع الأول لـ2020

الرياض - مباشر: اعتمد مركز خدمات المطورين "إتمام" خلال الربع الأول من عام الجاري 30 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 61,421,980 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مركز "إتمام"، أمس الجمعة، أن المنطقة الشرقية المناطق تصدرت من حيث المساحة الإجمالية للمخططات المعتمدة للربع الأول وذلك بمساحة تزيد عن 18 مليون متر مربع، تلتها منطقة عسير بمساحة تزيد عن 17 مليون متر مربع، فيما جاءت منطقة جازان ثالثة بمساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين (إتمام) للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، فقد أنجز المركز في الربع الأول من عام 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 1565 وحدة.

كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين بلغت 27 شهادة، فيما تلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي بلغ 40 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة وصل عددهم إلى 192 عاملاً على المشروعات السكنية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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