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أمريكا ترسل فئرانًا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لاختبار لقاح كورونا

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أمريكا ترسل فئرانًا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لاختبار لقاح كورونا أمريكا ترسل فئرانًا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لاختبار لقاح كورونا

قال ألكسندر سيرجييف رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إن اتفقت مع الولايات المتحدة على استلام فئران بخلايا مناعية بشرية وهو ما قد يساعد في إجراء التجارب قبل السريرية على لقاح واختبار الأدوية المعالجة لمرض كوفيد-19 الذي تسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية.

ونسبت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية في نسختها باللغة الانجليزية اليوم السبت، إلى سيرجييف قوله “لقد تبادلنا الخطابات ذات الصلة الآن ونتوقع وصول هذه الفئران إلى روسيا حتى يكون لدينا نماذج شاملة للتجارب قبل السريرية للقاح كورونا”.

وطور العلماء الأمريكيون نماذج فئران بخلايا مناعية بشرعية بواسطة الهندسة الوراثية.

وقال سيرجييف “وهذه طريقة ممتازة لكل من اختبار الأدوية وتطوير اللقاحات”.

وكانت سبعة عشرة أكاديمية علمية، من ضمنها أكاديمية العلوم الروسية، قد أصدرت بيانًا في التاسع من أبريل وجه دعوة إلى العلماء في جميع أنحاء العالم إلى التعاون في مكافحة الفيروس الجديد.

المشرق نيوز

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