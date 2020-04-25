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وكالة: وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرقاً لدعم القطاع

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وكالة: وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرقاً لدعم القطاع وكالة: وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرقاً لدعم القطاع

مباشر: اتفق وزراء السياحة بمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، على استكشاف مثل برامج قدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي من جائحة المستجد.

وأفاد وزراء السياحة بمجموعة العشرين، اليوم، عقب اجتماع للوزراء عن بعد جرى، بتكليف مجموعة عمل السياحة بمجموعة العشرين بتحديد الطرق التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وذلك قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويعقد وزراء دول مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية ، اجتماعات عن بعد لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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