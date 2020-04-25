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تقرير: الأسهم الإماراتية تجذب انتباه المواطنين والخليجيين خلال الأسبوع

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تقرير: الأسهم الإماراتية تجذب انتباه المواطنين والخليجيين خلال الأسبوع تقرير: الأسهم الإماراتية تجذب انتباه المواطنين والخليجيين خلال الأسبوع

 

مباشر - إيناس بهجت: شهدت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين والخليجيين في اقتناص الفرص بالأسهم الإماراتية في سوقي دبي وأبوظبي وسط جني أرباح للأجانب.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فقد أقبل المواطنون على شراء الأسهم الإماراتي بصافي 240.61 مليون درهم، حيث اشترى 136.7 مليون درهم بأسهم أبوظبي، و103.9 مليون درهم بأسهم دبي.

وبلغ صافي مشتريات الخليجيين 30.5 مليون درهم، موزعاً مابين 11 مليون درهم بأسهم دبي، و19.5 مليون درهم بأسهم أبوظبي.

وعلى مستوى التعاملات الأجانب، فقد حقق المستثمرون الأجانب في كلا السوقين (دبي/ أبوظبي) بالتعاملات الأسبوعية إجمالي مشتريات بقيمة بلغت نحو مليار درهم، مقابل مبيعات إجمالية بنحو 1.04 مليار درهم.

وبلغ صافي بيع للأجانب سوق أبوظبي بنحو 163.72 مليون درهم، كما سجل سوق دبي صافي بيع أجنبي قدره 103.96 مليون درهم.

وحققت المبيعات في سوق دبي المالي قيمة 696.18 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة قدرها 592.22 مليون درهم.

أما سوق العاصمة الإماراتية، فقام الأجانب بعمليات بيعية وصلت قيمتها إلى 461.06 مليون درهم، في حين قاموا بعمليات شرائية بقيمة بلغت نحو 297.34 مليون درهم، وذلك بفعل جني أرباح للمستثمرين بعد حزمة محفزات أنعشت الأسهم في خطوة لبناء مراكز جديدة للشراء.

15 ملياراً

وربحت الأسواق المالية الإماراتية خلال الأسبوع الماضي نحو 14.98 مليار درهم (4.08 مليار دولار) وفقاً لإحصائية خاصة لـ"مباشر" استناداً على البيانات الرسمية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وأوضح  المحلل المالي ونائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في "كامكو إنفست" في حديثه مع "مباشر" ، أن المعنويات الإيجابية كانت نتيجة لمجموعة من المحفزات التي أطلقتها الإماراتية للتخفيف من أضرار أزمة وتداعيات انتشار المستجد، إضافة إلى بعض النتائج المالية للشركات.

وأشار رائد دياب إلى الأخبار الأخيرة عن توجه ودراسة السلطات الإماراتية لإعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا في البلاد.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي بنهاية الأسبوع 278.26 مليار درهم، مقابل نحو 275.45 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب سوقية قدرها 2.81 مليار درهم (765 مليون دولار).

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي 448.86 مليار درهم، مقابل نحو 436.69 مليار درهم بالأسبوع الذي سبقه، بأرباح سوقية قيمتها 12.17 مليار درهم (3.31 مليار دولار).

ترشيحات 

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