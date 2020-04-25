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سعر الذهب اليوم السبت 25 أبريل 2020 الجرام عيار 21 ينخفض 5 جنيهات

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سعر الذهب اليوم السبت 25 أبريل 2020 الجرام عيار 21 ينخفض 5 جنيهات سعر الذهب اليوم السبت 25 أبريل 2020 الجرام عيار 21 ينخفض 5 جنيهات
 

 

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 حالة من الانخفاض في تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 لتستمر حالة التذبذب في الأسعار وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5960 جنيها وهو سعر مرتفع مقارنة بالأيام الماضية.

وبلغ سعر الأوقية عالميًا 1722 دولار، وسجل  عيار 21 خلال تعاملات اليوم 745 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 638.5 جنيهًا للجرام.

وينشر «صوت الأمة» سعر جرام الذهب اليوم السبت 25-4-2020 داخل محال الصاغة بجمهورية العربية، مع مراعاة أن تلك الأسعار بدون مصنعية، تعرف على الأسعار:

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب عيار 12

 425.5 جنيه

أسعار الذهب عيار 14

 496.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18

 638.5 جنيه

أسعار الذهب عيار 21

 745 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 22

 780.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 24

 851.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

 5960 جنيهًا

سعر الأونصة

 1722 دولار أمريكي

سعر كيلو الذهب

 699.730 – 701.914 ألف جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الذهب اليوم

ترتفع أسعار الذهب لقيمته الثابتة، حيث يستخدم الذهب في الاستثمار ولا يقتصر على الزينة، فيلجأ بعض المستثمرين لتخزينه في شكل سبائك، للحفاظ على قيمة الاستثمارات ضد التضخم أو الاضطرابات الاقتصادية الأخرى.

ويعد الذهب من أكثر المعادن تفضيلًا لدى النساء، والذي شهد استقرارًا في المبيعات خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انخفاض سعر الذهب، واستبداله بالفضة خاصة بعد مطالبات كثيرة بأن تتحول العروس إلى فضة بدلاً من الذهب، وما زالت هذه الفكرة حديثة على المجتمع المصري، خاصة أن الذهب يحتل المكانة الأولى في الهدايا التي تُقدم للعروس.

سعر الذهب اليوم وفوائده

يُعد الذهب معدنًا ثمينًا عُرف قديمًا، وهو يتميز بلونه الأصفر وجمال ومرونة تشكيله، وبعد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، ارتفع سعر جرام الفضة كأحد المعادن الثمينة والتى يرتفع سعرها ويهبط عالميًا ومحليًا.

ولا يقتصر استخدامات الذهب على الزينة فقط، ولكن لمعدن الذهب فوائد لا تنحصر سواء في سك النقود، أو الزخرفة؛ نظرًا لامتياز الذهب بقلة تآكله ونعومته، ويعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة.

 
 

ومن أهم خصائص الذهب الفريدة في ليونته وقابليته للسحب والتشكيل، وأيضًا مقاومته للتآكل، جعلته مناسبًا لعدد من الأغراض من خلال خلطه مع النحاس أو الفضة أو النيكل لجعله أكثر متانة، ويستخدم أيضًا مع البلاتين لصنع الألياف الصناعية نظرًا لكونها مقاومة جدًا لفصل المواد الكيميائية، ما جعل الذهب مفضلاً في العديد من المجالات مثل صناعة المجوهرات، والطب وعلاج بعض الأمراض.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، لكن مع شبه استقرار الدولار خلال الأشهر الماضية، أصبح غير مؤثر في السوق مثل أسعار الأوقية العالمية التي تشهد تقلبًا دائمًا وتؤثر في السوق في مصر.

المصدر : صوت الأمة

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