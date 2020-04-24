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لمواجهة كورونا.. مجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري

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لمواجهة كورونا.. مجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري لمواجهة كورونا.. مجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري

الرياض - مباشر: ناشد قادة مجموعة العشرين، كافة الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت مجموعة العشرين - برئاسة المملكة العربية - إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول، مضيفة "لا بد من تضافر الجهود"، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابعت مجموعة العشرين: "يتسبب (كوفيد - 19) في إزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد الاقتصاد، ولمحاربة هذا الفيروس، لابد من تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها".

وتتم الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي من خلال الموقع الالكتروني : www.g20.org وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار.

وبينت المجموعة، أنه إيماناً بروح التضامن والتعاون فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهوداً استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليارات دولار أمريكي، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.

من جانبه، قال الممثل السعودي بمجموعة العشرين، فهد المبارك، إنّه لا يمكننا أن نقلل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء.

وأضاف المبارك، أنّ التحديات العالمية تتطلب منّا تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية أخرى لمحاربة فيروس (كوفيد – 19)، وإننا نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية.

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مباشر (اقتصاد)

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