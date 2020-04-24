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تقلبات النفط والذهب محور الأسواق العالمية اليوم

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تقلبات النفط والذهب محور الأسواق العالمية اليوم تقلبات النفط والذهب محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: أثارت تقلبات النفط والذهب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وشهدت أسعار النفط تعاملات متقلبة لكنها أغلقت جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 2.7 بالمائة، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 7 بالمائة.

وعانت أسعار النفط اضطرابات تاريخية في الأسبوع الجاري بعد أن تحول أحد عقود نايمكس الأمريكي للنطاق السالب قبل أن يتعافى.

فيما أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السادس على التوالي بنحو 60 منصة لتصل إلى 378 منصة.

كما شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة أيضاً قبل أن تنخفض عند التسوية، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية.

مؤشرات وأرقام اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، حيث ربح "داو جونز" 260 نقطة، لكن "وول ستريت" سجل أول خسائر في 3 أسابيع.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد تمرير حزمة تحفيزية بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنحو 14 بالمائة خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات

بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، مع تقارير فشل علاج الكورونا لتسجل خسائر أسبوعية.

وتراجعت ثقة الشركات في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري، فيما انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنحو 5.1 بالمائة لتسجل هبوط شهري تاريخي.

في حين يتوقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع الأسهم الأوروبية بنحو 20 بالمائة بحلول أغسطس/آب المقبل.

وبالنسبة لنتائج الأعمال، تراجعت مبيعات شركة "نستله" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من 2020.

فيما قرر البنك المركزي في خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.5 بالمائة مع تداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط.

في حين تراجع مؤشر "نيكي" الياباني في الختام ليسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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