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"ساما" السعودية: 3 عناصر لبرنامج الـ50 مليار ريال تستهدف تخفيف آثار كورونا

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"ساما" السعودية: 3 عناصر لبرنامج الـ50 مليار ريال تستهدف تخفيف آثار كورونا "ساما" السعودية: 3 عناصر لبرنامج الـ50 مليار ريال تستهدف تخفيف آثار كورونا

الرياض - مباشر: أكدت مؤسسة النقد العربي أنها  طرحت برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن  دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مؤسسة "ساما" في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة،  أن البرنامج يتكون من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما يستهدف البرنامج، تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وتمثل ذلك في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

 وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة، بحيث يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.

وأشارت "ساما"، إلى برنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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