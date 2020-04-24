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"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لإيطاليا مع نظرة سلبية

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"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لإيطاليا مع نظرة سلبية "ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لإيطاليا مع نظرة سلبية

مباشر: قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني لإيطاليا عند "BBB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقرير صادر اليوم الجمعة، إنها قد تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إذا فشلت مستويات ديونها العامة في التحرك نحو مسار هبوطي واضح بشكل واضح على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويعتبر هذا القرار بمثابة أمر جيد بالنسبة للدائنين الذي كانوا يتوقعون إلى حد كبير أن تخفض الوكالة التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى "الخردة" أو الدرجة غير الاستثمارية والتي يرتفع عنها تصنيف "BBB" بدرجتين.

من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام الإيطالي إلى 153 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

وأجبر الدول في جميع أنحاء منطقة اليورو على فرض عمليات الإغلاق وتقليص عائدات الضرائب، في الوقت نفسه، أطلقت روما سياسات تحفيزية من المرجح أن تجهد المالية العامة للبلاد التي تمثل ثاني أعلى مستويات الدين العام بالمنطقة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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