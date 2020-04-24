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محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لكنها تسجل أول خسائر بـ3 أسابيع

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محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لكنها تسجل أول خسائر بـ3 أسابيع محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لكنها تسجل أول خسائر بـ3 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ع استمرار تعافي النفط وإجراءات التحفيز، لكنها سجلت أول خسائر في 3 أسابيع.

وأدى استمرار ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوياته على الإطلاق إلى صعود "وول ستريت" في ختام جلسة اليوم.

واستفادت الأسهم الأمريكية من جهود الإدارة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد بعد توقيع الرئيس دونالد على حزمة تحفيز مالية بقيمة 484 مليار دولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبيات السلع المعمرة بنحو 14 بالمائة خلال الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

ولايزال "كوفيد-19" يسيطر على معنويات الأسواق العالمية، مع تأثيره الاقتصادي الكبير خاصة فيما يتعلق بسوق العمل، حيث تسبب خلال الخمسة أسابيع الماضية في فقدان جميع الوظائف المضافة في الولايات المتحدة منذ عام 2009.

كما أودى الفيروس بحياة حوالي 50 ألف مواطن أمريكي، بينما أصاب أكثر من 869 ألف آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة وهو ما يعادل 260 نقطة ليصل إلى 23775 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9 بالمائة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.4 بالمائة إلى 2836.7 نقطة، بينما تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة بنسبة تزيد عن 1.6 بالمائة ليسجل 8634 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 100.243.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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