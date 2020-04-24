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"كومرتس بنك" يتوقع ارتفاع سعر برنت لـ40 دولاراً بنهاية العام

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"كومرتس بنك" يتوقع ارتفاع سعر برنت لـ40 دولاراً بنهاية العام "كومرتس بنك" يتوقع ارتفاع سعر برنت لـ40 دولاراً بنهاية العام

مباشر: توقع محللون في بنك "كومرتس بنك" ارتفاع سعر خام برنت إلى 40 دولاراً بنهاية العام الجاري.

وقال محللو البنك في مذكرة للعملاء، اليوم الجمعة، إن تخفيضات الإنتاج مع تعافي الطلب في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

لكن في الربع الثاني من العام الجاري، يرى المحللون أن الخام سوف تشهد تقلبات شديدة ومستويات منخفضة.

ويتوقع المحللون أن يتراجع سعر الخام القياسي في الربع الثاني ليتراوح بين 15 إلى 25 دولاراً للبرميل.

وبالنسبة لخام نايمكس الأمريكي، يتوقع المحللون أنه سوف يتراوح بين 10 إلى 20 دولاراً في الربع الثاني من العام الحالي.

وعند تسوية جلسة اليوم، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بنحو 2.7 بالمائة إلى مستوى 16.94 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي بنحو 2.3 بالمائة إلى 21.82 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار الخام أسبوعاً مضطرباً مع تهاوى أحد عقود نايمكس الأمريكي أدنى الصفر في بداية الأسبوع قبل أن تتعافى الأسعار بشكل قوي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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