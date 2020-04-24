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عجز الموازنة الأمريكية قد يقفز لـ3.7 تريليون دولار في 2020

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عجز الموازنة الأمريكية قد يقفز لـ3.7 تريليون دولار في 2020 عجز الموازنة الأمريكية قد يقفز لـ3.7 تريليون دولار في 2020

مباشر: قال مكتب الميزانية بالكونجرس إن العجز في موازنة الولايات المتحدة سوف يقفز إلى 3.7 تريليون دولار بسبب كورونا.

وأضاف مكتب الميزانية في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن عجز الموازنة الفيدرالي في 2020 سيقفز مع الإجراءات التحفيزية للتصدي لتداعيات كورونا، وتزايد الإنفاق الحكومي على الاختبارات والرعاية الصحية ومساعدة الشركات والأسر.

وأقرت الإدارة الأمريكية حزمة تحفيزية تبلغ 2.2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الأمريكية 2.1 تريليون دولار في 2021.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة سوف يصل إلى 17.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و9.8 بالمائة في العام المقبل.

وتوقع مكتب الموازنة انكماش الولايات المتحدة بنحو 40 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني مع ارتفاع معدل البطالة إلى 14 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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