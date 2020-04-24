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محدث.. النفط يسجل خسائر 7% في الأسبوع الأكثر اضطراباً بتاريخه

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محدث.. النفط يسجل خسائر 7% في الأسبوع الأكثر اضطراباً بتاريخه محدث.. النفط يسجل خسائر 7% في الأسبوع الأكثر اضطراباً بتاريخه

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 2.7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكن نايمكس سجل خسائر تتجاوز 7 بالمائة في أكثر الأسابيع اضطراباً في تاريخ الخام.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن إغلاق 60 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وجاءت مكاسب الذهب الأسود وسط آمال متزايدة بأن بعض منتجي الخام قد يتجهون إلى خفض الإمدادات النفطية قبل الموعد الرسمي لبدء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط والحلفاء من خارج أوبك.

وأعلنت الكويت بالأمس اعتزامها التحرك لخفض إنتاج النفط دون الانتظار للموعد الفعلي لاتفاق تحالف "أوبك+" والمحدد في 1 مايو/آيار المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء الحكومية "كونا".

وتشهد تداولات اليوم تقلبات قوية بين الصعود تارة والخسائر مرة أخرى، وهو ما يأتي وسط أسبوع هو الأكثر اضطراباً في تاريخ أسواق النفط.

ورغم التعافي الذي سيطر على التداولات في الأيام الماضية، إلا أن خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو/حزيران سجل خسائر أسبوعية بنحو 7.2 بالمائة

وكان خام غرب تكساس قد دخل النطاق السالب لأول مرة في تداولات الإثنين الماضي، حيث سجل عقد مايو/آيار سالب 37.63 دولار للبرميل، فيما تهاوى خام برنت لأدنى مستوى في عقدين تقريباً.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.7 بالمائة ليرتفع إلى 16.94 دولار للبرميل، بعد أن اقترب من 18 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من التعاملات، وتراجع إلى 15.64 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة  6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة مسجلاً 21.75 دولار للبرميل، وسط تقلبات دفعته ليصل إلى 22.70 دولار في الاتجاه الصاعد والهبوط إلى 20.50 دولار في وقت سابق من التعاملات.

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مباشر (اقتصاد)

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