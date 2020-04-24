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بسبب كورونا.. "الزكاة والدخل" السعودية تدعو لأداء الفريضة إلكترونيًا

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بسبب كورونا.. "الزكاة والدخل" السعودية تدعو لأداء الفريضة إلكترونيًا بسبب كورونا.. "الزكاة والدخل" السعودية تدعو لأداء الفريضة إلكترونيًا

الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد لإخراج زكاتهم "اختياريًا" عن طريق خدمة هاتف زكاتي وبوابة (زكاتي)، وكذلك تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

وأكدت الهيئة، اليوم الجمعة، أنها تسعى من خلال هذه المنصات الإلكترونية إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد تمكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، حيث يتم توجيه أموال الزكاة المحصّلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث توفر خدمة هاتف زكاتي حساب ودفع زكاة الأفراد بشكل اختياري عبر الهاتف، مع إمكانية إصدار فاتورة لدفع الزكاة عبر خدمة سداد.

بينما يوفّر تطبيق (زكاتي) للأفراد العديد من الخدمات، كخدمة حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، كما يوفّر خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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