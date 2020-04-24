نائب الرئيس الأمريكي:انتشار فيروس كورونا قد ينتهي بحلول 25 مايو

مباشر: قال نائب الرئيس مايكل بنس إنه يعتقد أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد ينتهي بحلول 25 مايو/آيار المقبل.

وذكر "بنس" في برنامج إذاعي "جيرالدو ريفيرا" اليوم الجمعة: "أعتقد حقًا أنه إذا واصلنا جميعًا القيام بهذا النوع من التباعد الاجتماعي والتوجيهات الأخرى على نطاق واسع من المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات، فسوف نقضي على الوباء"، بحسب وكالة "بلومبرج".