نائب الرئيس الأمريكي:انتشار فيروس كورونا قد ينتهي بحلول 25 مايو

مباشر: قال نائب الرئيس مايكل بنس إنه يعتقد أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد ينتهي بحلول 25 مايو/آيار المقبل.
وذكر "بنس" في برنامج إذاعي "جيرالدو ريفيرا" اليوم الجمعة: "أعتقد حقًا أنه إذا واصلنا جميعًا القيام بهذا النوع من التباعد الاجتماعي والتوجيهات الأخرى على نطاق واسع من المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات، فسوف نقضي على الوباء"، بحسب وكالة "بلومبرج".
وأضاف "بنس" أنه بالنظر إلى جميع التطورات في الوقت الحالي فمن الممكن أن ينتهي فيروس كورونا بحلول "يوم الذكرى".
وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 879 ألف حالة في صدارة الدول الأكثر تضرراً، مع تجاوز عدد الوفيات 50 ألف شخص.
وتواصل الولايات المتحدة اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس كورونا، أحدثها توقيع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم على حزمة بقيمة 484 مليار دولار
مباشر (اقتصاد)