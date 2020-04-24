الشركات الأمريكية تغلق 60 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 60 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 378 منصة.