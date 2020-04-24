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الشركات الأمريكية تغلق 60 منصة للتنقيب عن النفط

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الشركات الأمريكية تغلق 60 منصة للتنقيب عن النفط الشركات الأمريكية تغلق 60 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 60 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 378 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 4 منصات لتصل إلى 85منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنحو2.4 بالمائة إلى 16.90 دولار للبرميل.

في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.6 بالمائة إلى 21.67 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مايو/آيار بنحو 0.9 بالمائة إلى 1.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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