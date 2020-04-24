محدث.. ترامب يوقع رسمياً حزمة تحفيز بـ484 مليار دولار

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، في مسعى لتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات.

وجاء توقيع الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة على حزمة التحفيز لتصبح قانوناً بعد أن أيدها 388 عضواً في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيين بالأمس، في مقابل معارضة 5 أصوات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذه الحزمة التحفيزية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمستشفيات.

ويعتبر قانون المساعدات البالغ قيمته 484 مليار دولار هو الرابع من نوعه الذي يتم تمريره من أجل التعامل مع أزمة "كوفيد-19".

ومن شأن هذه الحزمة أن توفر الأموال للشركات الصغيرة والمستشفيات التي تعاني من الخسائر الاقتصادية التي خلفها الوباء.