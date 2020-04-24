الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعين وليد أبو خالد رئيساً تنفيذياً

الرياض - مباشر: أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قراراً بتكليف المهندس وليد أبو خالد رئيساً تنفيذياً لتولي إدارة أعمال الشركة اعتباراً من تاريخ 23 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، خلفاً لأندرياس شوير.

وأفاد بيان للشركة صادر، أمس الخميس، أن قرار مجلس الإدارة جاء استناداً إلى ما تحقق عبر مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى الوقت الراهن، والتي تطلبت الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الصناعات العسكرية والتي من شأنها نقل التقنية وأفضل الممارسات العالمية وإيصال الشركة إلى ما هي عليه اليوم.



ويأتي قرار مجلس الإدارة بتكليف الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الشركة المهندس وليد أبو خالد بمهام الرئيس التنفيذي خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، استناداً إلى معرفته العميقة وتجربته المهنية المتميزة التي تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجال الصناعات العسكرية، والتي اكتسبها من شغله العديد من المناصب.

وشغل أبوخالد، منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة نورثروب جرومان، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة العربية السعودية، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين.

كما شغل، رئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة بي إيه إي سيستمز في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشغل أندرياس شوير، المنصب كرئيس تنفيذي للشركة منذ يناير من العام 2018.