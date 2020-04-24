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صندوق النقد ومنظمة التجارة يطالبان بخفض قيود التصدير

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صندوق النقد ومنظمة التجارة يطالبان بخفض قيود التصدير صندوق النقد ومنظمة التجارة يطالبان بخفض قيود التصدير

مباشر: دعت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي الدول إلى خفض القيود على الصادرات والتوقف عن تكثيفها بسبب وباء كورونا.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك، اليوم الجمعة: "ندعو إلى مزيد من الاهتمام بدور سياسات التجارة المفتوحة في دحر الفيروس، واستعادة الوظائف، وتنشيط النمو الاقتصادي".

وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، نحن قلقون من تعطل الإمدادات جراء الاستخدام المتزايد لقيود التصدير والإجراءات الأخرى التي تحد من تجارة الإمدادات الطبية والأغذية الرئيسية".

وقال المؤسستان إن قيود التصدير يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية بشكل خطير وتعطل سلاسل التوريد، وتحد من الإنتاج.

كما أعربت منظمة التجارة وصندوق النقد عن قلقهما من انخفاض المعروض من التمويل التجاري.

وتابع البيان: "التمويل التجاري الكافي مهم لضمان وصول واردات الأغذية والمعدات الطبية الأساسية إلى الاقتصادات التي هي في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان: "نتابع التطورات ونتعامل مع الموردين الرئيسيين لتمويل التجارة".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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