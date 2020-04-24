كيفية التداول على الأسهم في المملكة العربية السعودية ؟

الرياض - مباشر: يعتبر سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق سيولة على مستوى العالم العربي، ويتوفر به العديد من شركات (وسطاء) تداول الأسهم والتي توفر الكثير من البيانات عن جميع الأسواق المالية.

ويتضمن سوق الأسهم السعودية، مؤشرات للقطاعات الرئيسية، والأسهم الرائدة والكاسبين والخاسرين.

وسطاء تداول الأسهم بالسعودية

وتعتبر من أفضل الشركات التي تقوم من خلالها بتداول الأسهم في السعودية،والتي تمتلك على أفضل السجلات لتقديم أفضل الخدمات التداولية الممكنة لعملائها سوق التداول بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مؤشر البورصة الرئيسي للسوق المالية السعودية وهو مؤشر تداول الاسهم السعودية (TASi)، وهو سوق ذا رأسمالية واسع ويشتمل على جميع الأسهم المدرجة بالبورصة.

كما يقدم خدمات الإدراج للأسهم وصناديق الأستثمار العقاري والاستثمار المتداول في البورصة، كما تتيح خدمات تداول السندات والمنتجات الإسلامية الصكوك، وهي عبارة عن شهادات مالية مثلها كمثل السندات المصممة للامتثال للشريعة الإسلامية.

وبالرغم من أن وسطاء الفوركس في المملكة العربية السعودية محددين، الإ أنه يوجد العديد على النت من الشركات للتداول والتي تلعب دور الوسطاء وتتميز بالسمعة الطيبة وبالعمل الجيد.

شروط وسطاء تداول الأسهم

لابد من أن يكون الوسيط يقبل الودائع بالريال السعودي، وأن يخضع لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي حفاظا منه على سمعته المحلية لدى البنك المركزي السعودي.

وبجانب ذلك لابد من مراعاة ان معظم الوسطاء عبر النت يقومون بتقديم حساب تجريبى بأموال افتراضية ليمكن المتداولين استخدامها أثناء اختبار امكانياتهم وخدمات الوسيط، ولابد من توفير حسابات إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية لدى السماسرة الذين يقدمون خدمات للعملاء السعوديين وليس لديهم أي مصاريف على عمليات النقل والتحويل.

أما عن نظام تداول الأوراق المالية السوق المالية السعودية فقد استخدم نظام تداول X-Stream INET وهو من بورصة ناسداك للتداول ويعود لعام 2015، حيث تتم عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة فى السوق المالية السعودية بطريقة مطابقة الطلبات من حيث السعر اولا وبعد ذلك يتم إدخال الطلب مع الوسيط بالنيابة عن العميل أو الشركة نفسها.

تختلف شركات تداول الأسهم في السعودية فيما بينها من خلال العمولاتو الرسوم و الحد الأدنى للحساب و غيرها من الميزات.

أكبر فرص التداول في المملكة العربية السعودية

يعتبر نظام الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية متمكن في تقديم الحسابات الإسلامية والسلع الاستثمارية، وتمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط.

وقد أعلنت الحكومة السعودية مؤخرًا عن تنفيذ مشروع يسمى طموح Vision 2030 لزيادة وتنويع الاقتصاد يتمثل هدف Vision 2030 الهدف منه أبعاد النفط عن الاقتصاد السعودي.

ومن أهم أهداف المشروع:

- تشجيع الاستثمار الأجنبي

- تقدم الأسواق الرأس مالية

- تقوية البنية التحتية للسياحة الداخلية

- زيادة البتروكيماويات والغاز الطبيعي

- التوسع في التقنيات والاتصالات والتقنيات

وقد احتلت المملكة العربية السعودية من حيث حماية المستثمرين من الأقليات المرتبة السابعة المرتبة السابعة المرتبة 24 في تسجيل العقارات، واحتلت المركز 36 في التعامل مع تصاريح البناء، ويؤدي ذلك إلى استقرار الريال السعودي بالنسبة للدولار الأمريكي مما يسهل الاستثمار والتداول في المملكة العربية السعودية للأجانب المتعاملين بالدولار الأمريكي.

أكبر التحديات التي تواجه التداول بالمملكة العربية السعودية

ومن أكبر التحديات التي تقف كعقبة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية في التوترات الإقليمية بين شركائها التجاريين المحليين، بجانب الضغوط السياسية التي يمر بها الشرق الاوسط، إلى جانب الضغوط السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويعتبر تداول الأسهم في المملكة العربية يستهدف الشخص المهتم باستخدام الحساب الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويجب على الوسيط الذي اخترته تقديم فئات الأصول المطلوبة، وتوفير المكان الأمن لعمل إيداع الهامش مع أموال العميل منفصلة عن أموال الوسيط، ومنصة تداول كاملة المزايا.