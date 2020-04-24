مسح: الفيدرالي قد يُبقي الفائدة قرب الصفر حتى 2023

مباشر: توقع مسح حديث أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة قرب الصفر لمدة 3 سنوات أو أكثر في ظل سعيه لإنعاش الاقتصاد الأمريكي من الركود بسبب كورونا.

وبحسب مسح صادر عن وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، توقع أكثر قليلاً من نصف الاقتصاديين المشاركين أن معدل الفائدة الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة لن يتحرك إلى أعلى قبل عام 2023 على الأقل.

في حين يرى 22 بالمائة من المشاركين أن الفيدرالي لن يرفع معدل الفائدة قبل 2022.

فيما توقع المسح أن ذروة متوسط ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سوف تتراوح بين 10 تريليونات دولار، و10.9 تريليون دولار.

وواصلت ميزانية الفيدرالي الصعود القياسي في الأسبوع الماضي عند 6.62 تريليون دولار.

ويرى غالبية المشاركين في المسح أن الفيدرالي الأمريكي سوف يثبت معدل الفائدة خلال اجتماعه في أواخر الشهر الجاري.

وأشار 88 بالمائة من الاقتصاديين إلى أن رئيس الفيدرالي جيروم بأول تصرف بشكل جيد خلال الأزمة الحالية.