أخبار عاجلة

مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
لازم اقعد يعني! سلوى خطاب مرعوبة من أول المقلب -
علشان خاطر عيون سلوى خطاب.. تفاصيل جديدة في مقلب أنهاردة -
ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مسح: الفيدرالي قد يُبقي الفائدة قرب الصفر حتى 2023

Print
مسح: الفيدرالي قد يُبقي الفائدة قرب الصفر حتى 2023 مسح: الفيدرالي قد يُبقي الفائدة قرب الصفر حتى 2023

مباشر: توقع مسح حديث أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة قرب الصفر لمدة 3 سنوات أو أكثر في ظل سعيه لإنعاش الاقتصاد الأمريكي من الركود بسبب كورونا.

وبحسب مسح صادر عن وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، توقع أكثر قليلاً من نصف الاقتصاديين المشاركين أن معدل الفائدة الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة لن يتحرك إلى أعلى قبل عام 2023 على الأقل.

في حين يرى 22 بالمائة من المشاركين أن الفيدرالي لن يرفع معدل الفائدة قبل 2022.

فيما توقع المسح أن ذروة متوسط ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سوف تتراوح بين 10 تريليونات دولار، و10.9 تريليون دولار.

وواصلت ميزانية الفيدرالي الصعود القياسي في الأسبوع الماضي عند 6.62 تريليون دولار.

ويرى غالبية المشاركين في المسح أن الفيدرالي الأمريكي سوف يثبت معدل الفائدة خلال اجتماعه في أواخر الشهر الجاري.

وأشار 88 بالمائة من الاقتصاديين إلى أن رئيس الفيدرالي جيروم بأول تصرف بشكل جيد خلال الأزمة الحالية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية