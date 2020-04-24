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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية هذا الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة حادة بلغت 14 بالمائة خلال الشهر الماضي، كما انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.

واستفادت العملة الخضراء في وقت سابق من التعاملات من انقسام أوروبا بشأن صندوق الطوارئ الخاص بالتعامل مع تداعيات .

ويتجه الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث لجأ إليه المستثمرون باعتباره أحد الملاذت الآمنة مع اضطرابات النفط في الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.0805 دولار، كما تراجعت مقابل نظيره الياباني بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.44 ين.

وصعدت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.2330 دولار، بينما هبطت مقابل العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9743 فرنك.

وخلال نفس الفترة انخفض مؤشر الدولارالرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 100.299، بعد أن سجل مستوى 100.867 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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