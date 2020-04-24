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تقرير: ماكدونالدز وستاربكس ضمن المشاركين في تجربة اليوان الرقمي

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تقرير: ماكدونالدز وستاربكس ضمن المشاركين في تجربة اليوان الرقمي تقرير: ماكدونالدز وستاربكس ضمن المشاركين في تجربة اليوان الرقمي

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركتي ماكدونالدز وستاربكس ضمن عدد قليل من الشركات المشاركة في برنامج تجريبي جديد لليوان الرقمي الصيني، حيث بدأت الصين العمل على تجربة العملة الرقمية المحلية.

وأوضحت "سيكيوريتيز تايمز" المملوكة للحكومة الصينية، اليوم الجمعة، بدأ ثاني أكبر عالمي في تجربة اليوان الرقمي في حدث بمنطقة "شيونغان" بمشاركة العديد من المؤسسات.

وسيكون من ضمن الشركات الأمريكية التي ستشارك في هذه التجربة "ماكدونالدز" و"ستاربكس" و"صب واي" من بين 19 شركة مشاركة في التجربة.

ويسعى بنك الشعب الصيني منذ سنوات لتطوير عملة رقمية، لكن هناك القليل جدًا من التفاصيل في الوقت الحالي حول تصميمها الدقيق.

ولا تشبه العملات الرقمية نظيرتها من العملات المشفرة مثل البيتكوين، حيث أن الأخيرة تدعم عدم الكشف عن الهوية واللامركزية أي أنها لم تصدر من قبل سلطة مركزية.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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