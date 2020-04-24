هبوط ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية للشهر الثالث على التوالي، لكن الهبوط جاء أقل من التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين سجل 71.8 نقطة بالقراءة النهائية في أبريل/نيسان الجاري، مقارنة مع 89.1 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف تنخفض لتسجل 67.8 نقطة خلال الشهر الحالي.

وهبط مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بشكل حلد في الشهر الجاري إلى 74.3 نقطة، مقابل 103.7 نقطة المسجلة في مارس/آذار الماضي.

كما انخفض مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية إلى 70.1 نقطة خلال أبريل/نيسان الجاري، مقارنة بـ79.7 نقطة الشهر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الهبوط يشير إلى استمرار ركود اقتصاد الولايات المتحدة مع احتمالية أن يثير الأمر تشاؤماً أكبر في الفترة المقبلة إذا استمرت قيود الإغلاق الوطني ولم تعيد الولايات المتحدة فتح لاقتصاد.

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 100.405.