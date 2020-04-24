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"ريان آير" قد تلغي 20% من الوظائف في فصل الشتاء

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"ريان آير" قد تلغي 20% من الوظائف في فصل الشتاء "ريان آير" قد تلغي 20% من الوظائف في فصل الشتاء

مباشر: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ريان آير" أن الشركة قد تقوم بتسريح ما يصل إلى 20 بالمائة من الموظفين، بسبب خفض عدد الرحلات.

وقال "مايكل أوليري" في مقابلة مع الصحيفة الألمانية "هاندلسبلات"، اليوم الجمعة، إن شركة "ريان آير" قد تضطر إلى الاستغناء عن حوالي 10 إلى 20 بالمائة من الموظفين في فصل الشتاء  بسبب تقلص معدل الرحلات في ظل عمليات الإغلاق ومنع السفر جراء أزمة .

وأرجع "مايكل" هذا القرار إلى انخفاض متوقع في الرحلات الجوية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة في جدول رحلات الشتاء، وبالتالي سوف يكون عددًا أقل من الموظفين مطلوبًا.

وتابع: "أعتقد أن عملية خفض الوظائف في الشتاء لا يمكن تجنبها، المسافرين سوف يعودون من جديد لكن الأمر يحتاج وقتاً".

كما أوضح "أورليري" أنه عندما تنتهي عمليات الإغلاق، سيتعين على المطارات والطائرات ضمان القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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