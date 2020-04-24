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"التجارة" السعودية تُقر اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

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"التجارة" السعودية تُقر اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية "التجارة" السعودية تُقر اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

 

الرياض – مباشر: أصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية.

وحمل قرار الوزير الصادر رقم (00354)، وتم نشره بجريدة "أم القرى"، الرسمية، اليوم الجمعة، حسبما نصت المادة الثانية من القرار.

ونصت اللائحة التنفيذية على 21 مادة، تضمنت إجراءات تأسيس الشركة المهنية وخطوات القيد، وشروط وضوابط تأسيسها وضوابط الممارسة، وكذلك ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية.

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