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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار تعافي خام النفط وموافقة مجلس النواب على تمرير حزمة تحفيزية جديدة.

وأدى استمرار ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوياته على الإطلاق إلى صعود "وول ستريت" في مستهل جلسة اليوم.

واستفادت الأسهم الأمريكية اليوم من موافقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على تمرير حزمة تحفيز مالية بقيمة 484 مليار دولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبيات السلع المعمرة بنحو 14 بالمائة خلال الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين.

ولايزال "كوفيد-19" يسيطر على معنويات الأسواق العالمية، مع تأثيره الاقتصادي الكبير خاصة فيما يتعلق بسوق العمل، حيث تسبب خلال الخمسة أسابيع الماضية في فقدان جميع الوظائف المضافة في الولايات المتحدة منذ عام 2009.

كما أودى الفيروس بحياة حوالي 50 ألف مواطن أمريكي، بينما أصاب أكثر من 869 ألف آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 152.4 نقطة ليصل إلى 23667.7 نقطة.

ورغم صعود اليوم، لايزال المؤشر يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 3 بالمائة.

كما صعد مئشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى 2814.9 نقطة، وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليسجل 8531.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة مسجلاً 100.346.

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مباشر (اقتصاد)

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