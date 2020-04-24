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تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 14% خلال مارس

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تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 14% خلال مارس تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 14% خلال مارس

مباشر: تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار بشكل حاد، بفعل عمليات الإغلاق الوطني للسيطرة على تفشي .

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة انخفضت بنسبة 14.4 بالمائة في شهر مارس/آذار الماضي مقابل زيادة 1.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة سوف تشهد تراجعاً بنحو 12 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وباستثناء سائل النقل، تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية بنحو 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

أما طلبيات السلع المعمرة التي تستثني الدفاع، فشهدت انخفاضاً بنحو 15.8 بالمائة في الشهر الماضي. 

وأظهرت البيانات تراجع طلبيات معدات النقل بنسبة 41 بالمائة، مع هبوط السيارات وقطع غيارها والطائرات غير الدفاعية بنحو 18.4 و295.7 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة12:44  مساءً بتوقيت جرينتش،  تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 100.353.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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