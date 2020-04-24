"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع ارتفاع الأسهم الأوروبية 20% بحلول أغسطس

مباشر: توقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع الأسهم الأوروبية بنسبة 20 بالمائة بحلول الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية عودة نشاط الأعمال للتوسع مجدداً.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية نشرتها رويترز، اليوم الجمعة، إن مؤشر الأسهم الأوروبية "ستوكس 600" قد يصل إلى 400 نقطة بحلول أغسطس/آب القادم.

وكشفت بيانات صادرة بالأمس عن تهاوي النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدن بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، مع فرض حكومات العالم عمليات الإغلاق الوطني في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان مؤشر "ستوكس 600" قد ارتفع ارتفع بأكثر من 20 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع معدلات الإصابة بالفيروس في عدد من البلدان الأوروبية وقرب إمكانية إنهاء الإغلاق.

وقال البنك الأمريكي، إنه "من وجهة نظرنا، فإن تفسير قوة الأسهم هو وعي الأسواق بأن السبب الجذري للركود الاقتصادي والمتمثل في فيروس كوفيد-19 بدأ في التلاشي".