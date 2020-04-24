السعودية تعلن 1172 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وكذا 124 حالة تعافي ليصبح إجمالي حالات المتعافية 2049.

وبينت الوزارة أن إجمالي الإصابات داخل المملكة –حتى الآن- بلغ 15102 إصابة، والوفيات 127 حالة.

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