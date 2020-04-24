في 5 أسابيع..الاقتصاد الأمريكي يفقد الوظائف المضافة خلال 11 عاماً

مباشر: استغرق الاقتصاد الأمريكي خمسة أسابيع فقط لفقدان جميع الوضائف الجديدة التي أضافها على مدى السنوات الـ11 الماضية.

وكشفت بيانات صادرة عن وزراة العمل الأمريكية، أمس الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 4.427 مليون خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 أبريل/نيسان الجاري.

وبمجموع الخمسة أسابيع الماضية فإن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بلغ 26.45 مليون شخص، مع حقيقة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت قيمة الإعانة مؤقتا إلى 970 دولار أسبوعياً.

ووفقاً لحسابات شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية فإن هذا الرقم المسجل خلال الأسابيع الخمس الماضية تجاوز الـ22.442 مليون وظيفة التي أضيفت إلى اقتصاد الولايات المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي في إضافة وظائف مرة أخرى بعد الركود العظيم.

وأدى الإغلاق التجاري والوطني الرامي لاحتواء تفشي كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى زيادة عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة.

ولن يتلقى المستثمرون أرقاما رسمية عن معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان الجاري حتى 8 مايو/آيار القادم.

ولكن تقرير الشهر الماضي أظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية بمقدار 701 ألف وظيفة، ليكون أول انخفاض منذ عام 2010 كما أنه أكبر هبوط منذ مارس/آذار 2009ز

وصعد معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4 بالمائة بنهاية مارس/أذار الماضي، وسط توقعات بتجاوز 10 بالمائة على الأقل خلال الفترة المقبلة.