عملة البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل مارس

مباشر: غلب الارتفاع على العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع صعود البيتكوين لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر.

وقفزت عملة البيتكوين أعلى 7500 دولار بالأمس في عملية شراء مفاجئة أدت إلى قفزة بنحو 704 دولارات في غضون ثلاث ساعات فقط، لكنها قلصت مكاسبها لاحقا.

وجاء أداء البيتكوين في إشارة على التعافي النسبي من انخفاض يتجاوز 10 بالمائة خلال الربع الأول للعام الجاري.

ويأتي أداء سوق الأصول المشفرة خلال فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث أدى تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أصاب أكثر من 2.7 مليون شخص حول العالم، إلى تدابير الإغلاق الوطني وتداعيات سلبية على اقتصادات العالم.

واستفادت العملات الرقمية من قرارات البنوك المركزية والحكومات بإصدار حزم تحفيزية لدعم الاقتصادات، وكان أحدثها موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة طوارئ بقيمة 484 مليار دولار بالأمس.

وبحلول الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 6.2 بالمائة إلى مستوى 7351.6 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 مارس/آذار الماضي.

وكانت العملة رقم واحد عالمياً قد كسرت حاجز 7500 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 3 بالمائة إلى 187.8 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 3.8 بالمائة إلى مستوى 0.1951 دولار.

في حين تراجعت عملة تيثير بنحو 0.1 بالمائة إلى دولار واحد، بينما صعدت عملة البيتكوين كاش بنحو 4 بالمائة إلى 238.7 دولار.

وخلال نفس الوقت، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 216.34 مليار دولار مقابل 205.57 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.