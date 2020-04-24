تراجع مبيعات "نستله" بأكثر من التوقعات في الربع الأول

مباشر: انخفضت مبيعات شركة "نستله" في الربع الأول من العام الجاري، لكنها أكدت توقعاتها لمبيعات إجمالي العام مع انتظاار تقييم التأثير الكامل لفيروس "كوفيد-19".

وأعلنت شركة المنتجات الغذائية السويسرية عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الجمعة، أن المبيعات سجلت 20.81 مليار فرنك سويسري (21.36 مليار دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مقابل 22.18 مليار فرنك سويسري في نفس الفترة من العام السابق.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات "نستله" سوف تسجل مستوى 21.10 مليار فرنك سويسري خلال الربع الأول من عام 2020.

وجاء الهبوط في المبيعات بفعل عمليات بيع لعمليات تشغيلية في العام الماضي مثل أعمال المثلجات في الولايات المتحدة.

ووفقاً لنتائج الأعمال، ارتفعت المبيعات العضوية بنسبة 4.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهو أسرع نمو فصلي في ما يقرب من خمس سنوات.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المبيعات العضوية لـ"نستله" سوف ترتفع بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وحافظت الشركة على توقعاتها للأداء خلال العام الحالي، والتي تشير إلى تحسن لنمو المبيعات العضوية، مع استمرار عدم وضوح أثر تفشي فيروس كورونا على الوضع الخاص بالشركة.