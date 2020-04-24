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روسيا تخفض معدل الفائدة مع تداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط

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روسيا تخفض معدل الفائدة مع تداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط روسيا تخفض معدل الفائدة مع تداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط

مباشر: خفض البنك المركزي في معدل الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس (0.50 بالمائة)، وسط تداعيات تفشي وتهاوي النفط.

وأعلن المركزي الروسي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الجمعة، أنه خفض معدل الفائدة الرئيسي من 6 بالمائة إلى 5.5 بالمائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه منذ اجتماع مارس/آذار الماضي فإن الوضع قد تغير بشكل كبير، حيث تم إدخال تدابير التقييد لمكافحة وباء "كوفيد-19" في كل من روسيا وعبر أنحاء العالم، وهو ما يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.

وشهدت أسعار النفط خسائر فادحة في الشهر الحالي، بفعل تراجع الطلب العالمي على الخام وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء فائض المعروض.

ويتوقع المركزي الروسي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح بين 3.8 إلى 4.8 بالمائة خلال عام 2020 قبل أن يستقر لاحقاً عند حوالي 4 بالمائة.

وبالنسبة لأداء روسيا، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6 بالمائة في هذا العام، في حين يتوقع التحول لمسار التعافي في العام القادم وسط توقعات نمو تتراوح بين 2.8 إلى 4.8 بالمائة.

أما في عام 2022، فتشير توقعات البنك إلى أن اقتصاد روسيا سوف ينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 3.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة، لتهبط العملة الأمريكية إلى 74.4705 روبل.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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