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تراجع تاريخي لثقة لشركات في اقتصاد ألمانيا

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مباشر: تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا إلى مستوى قياسي في الشهر الجاري، مع الضربة التي يتلقاها أكبر اقتصاد أوروبي جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

وبحسب بيانات صادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية "إيفو"، اليوم الجمعة، تراجع مؤشر ثقة الشركات في ألمانيا إلى 74.3 نقطة في شهر أبريل/نيسان الحالي مقابل 85.9 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تتراجع إلى 79.8 نقطة هذا الشهر.

ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا - (معهد الأبحاث الاقتصادية "إيفو")

وأرجع التقرير هذا الهبوط غير المسبوق إلى التدهور الهائل في الموقف الحالي، إضافة إلى أن الشركات لم تكن متشائمة بهذا الشكل من قبل بشأن الوضع في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد تقييم الشركات للموقف الحالي، فإن المؤشر ارتفع من 92.9 نقطة إلى 79.5 نقطة في الشهر الحالي.

أما مؤشر التوقعات المستقبلية تجاه اقتصاد ألمانيا، فتراجع إلى 69.4 نقطة في شهر أبريل/نيسان الجاري بدلاً من 79.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر الثقة في القطاع الصناعي تراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2009، في حين سجل المؤشر في القطاع الخدمي أدنى مستوى على الإطلاق.

وبالنسبة لثقة الشركات في قطاع التجارة فإنها تتخذ اتجاهاً هبوطياً، في حين أن المؤشر في قطاع البناء لم يشهد مثل هذا الهبوط المفاجئ على الإطلاق.

وجاءت قراءة المؤشر بالسالب في القطاعات الأربعة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 1.0762 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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