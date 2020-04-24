مبيعات التجزئة في بريطانيا تسجل أكبر هبوط شهري على الإطلاق

مباشر - نوران مجدي: انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال شهر مارس/آذار الماضي، بفعل تداعيات فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الوطني.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة هبطت بنحو 5.1 بالمائة خلال مارس/أذار على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة هبوط شهري على الإطلاق.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في بريطانيا سوف تنخفض بنسبة 4.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما على أساس سنوي، فسجلت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضاً بنسبة 5.8 المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأرجع البيان أداء الشهر الماضي إلى توقف العديد من المتاجر عن العمل اعتبارًا من 23 مارس/آذار الماضي بعد توجيهات حكومية رسمية لاحتواء فيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات، شهدت مبيعات متاجر الملابس انخفاضًا حادًا بلغ 34.8 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي.

بينما كانت متاجر المواد الغذائية والبيع بالتجزئة خارج المتاجر هي القطاعات الوحيدة التي أظهرت نموًا في الشهر الماضي، حيث شهدت متاجر المواد الغذائية أقوى نمو على الإطلاق بنسبة 10.4 بالمائة

ووصلت المبيعات عبر الإنترنت كنسبة من جميع عمليات البيع بالتجزئة إلى مستوى قياسي بلغ 22.3 بالمائة في مارس/آذار الماضي، حيث تحول المستهلكون إلى الشراء عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وبحلول الساعة 9:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 1.2333 دولار.