ميزانية الاحتياطي الفيدرالي تواصل الصعود القياسي عند 6.6 تريليون دولار

مباشر - سالي إسماعيل: ارتفعت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد عند 6.62 تريليون دولار في الأسبوع الماضي، مع استخدام المركزي الأمريكي قوته الشرائية غير المحدودة في مواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19".

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، أن الميزانية العمومية للبنك ارتفعت بنحو 200 مليار دولار في غضون الأسبوع المنتهي يوم 22 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 6.62 تريليون دولار.

وتعتبر الميزانية العمومية للفيدرالي أعلى بنحو 2.33 تريليون دولار مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار عندما كانت تبلغ 4.29 تريليون دولار.

ومنذ أوائل الشهر الماضي، قام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، كما أعاد تشغيل برنامج شراء الأصول وقام بتدشين مجموعة غير مسبوقة من البرامج للحفاظ على تدفق الائتمان ودعم ثقة الأسر والشركات.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن حيازة البنك المركزي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ارتفعت إلى 1.62 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي مقارنة مع 1.57 تريليون دولار في الأسبوع السابق له.

كما أن حيازة الفيدرالي من سندات الخزانة ارتفعت من 3.79 تريليون دولار إلى 3.91 تريليون دولار في الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد استخدام الفيدرالي لخطوط مقايضة السيولة، والذي يسمح للبنوك المركزية الأمريكية بتبادل عملاتهم المحلية مقابل الدولار، إلى 409.7 مليار دولار من 378.3 مليار دولار في غضون أسبوع.

وبالنسبة لبرنامج إقراض الملاذ الأخير للبنوك، وهي القروض الموجهة بشكل مباشر من الفيدرالي من خلال ما يعرف بنافذة الخصم، فشهد تراجعاً خلال الأسبوع الماضي من 36.3 مليار دولار إلى 33.7 مليار دولار.

أما أداة تسهيلات تمويل الأوراق التجارية، فسجلت زيادة إلى 2.7 مليار دولار في الأسبوع المنصرم من 974 مليون دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.