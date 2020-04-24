الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية هذا الشهر الجاري.

واستفادت العملة الخضراء من انهيار أسعار النفط وتأثيرها السلبي على عملات السلع، وانقسام أوروبا بشأن صندوق الطوارئ الخاص بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وجاءت مكاسب الدولار رغم بيانات اقتصادية سلبية بالأمس أظهرت طلب 26.3 مليون أمريكي إعانات بطالة في أخر 5 أسابيع، بالإضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لأدنى مستوى على الإطلاق.

ومن المقرر إعلان بيانات السلع المعمرة، ومسح جامعة "ميتشجان" لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.0752 دولار، كما ارتفع مقابل نظيره الياباني بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.72 ين.

وصعدت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.2317 دولار، وشهدت زيادة مقابل العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9778 فرنك.

وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولارالرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 100.696، بعد إن سجل مستوى 100.867 في وقت سابق من التعاملات.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل مكاسب تقارب 0.8 بالمائة في الأسبوع الجاري.