النواب الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح حزمة تحفيز بـ484 مليار دولار

مباشر: صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، في مسعى لتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات.

وأيد 388 عضواً في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيين أمس الخميس الحزمة الجديدة، في مقابل معارضة 5 أصوات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذه الحزمة التحفيزية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمستشفيات.

وقام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون المساعدات إلى البيت الأبيض من أجل الحصول على توقيع الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً.

ويعتبر مشروع قانون المساعدات البالغ قيمته 484 مليار دولار هو الرابع من نوعه الذي يتم تمريره من أجل التعامل مع أزمة "كوفيد-19".

ومن شأن هذه الحزمة أن توفر الأموال للشركات الصغيرة والمستشفيات التي تعاني من الخسائر الاقتصادية التي خلفها الوباء.