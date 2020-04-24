الذهب يرتفع عالمياً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه المعدن إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

واستفاد المعدن النفيس الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون طوارئ جديد لتخفيف تداعيات الكورونا بقيمة 484 مليار دولار أمس الخميس، ولتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات، مما دفع إجمالي استجابة الإنفاق للأزمة إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار.

وتلقى المعدن الدعم كذلك بعد البيانات الصادرة بالأمس والتي كشفت عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 26 مليون طلب خلال الخمسة أسابيع الماضية، مما أدى إلى محو الوظائف الجديدة المضافة منذ الأزمة المالية العالمية.

وجاء أداء المعدن الأصفر، الذي سجل أعلى مستوى في أسبوع في تعاملات أمس، بعد أن كان متراجعاً في وقت سابق من التعاملات.

ومن المقرر إعلان بيانات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، وبيانات جامعة "ميتشجان" لرصد ثقة المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وأسغر تفشي "كوفيد-19" عن إصابة أكثر من 2.7 مليون شخص عالمياً، مع وفاة حوالي 191 ألف شخص آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الصفر تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.1 بالمائة إلى 1747.60 دولاراً للأوقية.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوى 1730.36 دولاراً للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى 100.696.