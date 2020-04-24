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"نيكي" الياباني يتراجع بالختام ويسجل أول خسارة في ثلاثة أسابيع

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"نيكي" الياباني يتراجع بالختام ويسجل أول خسارة في ثلاثة أسابيع "نيكي" الياباني يتراجع بالختام ويسجل أول خسارة في ثلاثة أسابيع

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وسط حالة عدم اليقين بشأن متى وكيف يمكن للاقتصاد أن يتعافى بسرعة من تداعيات وباء "كوفيد-19".

وقادت الأسهم الدورية خسائر البورصة اليابانية، حيث تداول 27 من أصل 33 مؤشراً فرعياً في المنطقة الحمراء، في حين تأثرت الأسهم ذات الصلة بأشباه الموصلات سلباً بالتوقعات القاتمة بشأن الأرباح من شركة إنتل الأمريكية.

وانخفض سهم شركة "كانون" بنسبة 1.3 بالمائة بعد أن ألغت الشركة المصنعة للكاميرا وآلة النسخ توقعات الأرباح للسنة المالية الحالية، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بنهاية تأثير الفيروس المميت.

وهبط صافي أرباح "كانون" في الربع الأول المنتهي في مارس/آذار بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق له، رغم أنها كانت أفضل من توقعات المحللين.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9 بالمائة ليهبط إلى مستوى 19262 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.2 بالمائة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1421.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 107.70 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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